Ракетна атака 28 листопада: в Одесі пожежа, в передмісті є руйнування та постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В області через падіння уламків однієї з ракет виникло загоряння сухої трави. Рятувальники до гасіння пожежі не залучалися, відбулося самозатухання.

В Одесі загорівся гараж, зараз на місці працюють рятувальники.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

Оновлені дані щодо постраждалих і руйнувань

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства 28 листопада вранці збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Одесі та області. Тип і кількість ракет встановлюється.

Унаслідок атаки травмовано 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.

В Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарські будівлі та автомобілі.

В одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.

Як повідомляло «Одеське життя», масована атака на енергетичні об’єкти по всій Україні розпочалася рано вранці. Через це НЕК «Укренерго» терміново запровадив екстрені відключення електроенергії. В Одесі першу зміну в школах перевели на дистанційне навчання.