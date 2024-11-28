Новини Одеси та Одеської області

Ракетна атака 28 листопада: в Одесі пожежа, в передмісті є руйнування та постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Ракетна атака 28 листопада: в Одесі пожежа, в передмісті є руйнування та постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Унаслідок ранкової ракетної атаки в четвер, 28 листопада, в Одеському районі є постраждалі, пошкоджено житлові будинки.

Внаслідок атаки в Одеському районі є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

атака 28 ноября

В області через падіння уламків однієї з ракет виникло загоряння сухої трави. Рятувальники до гасіння пожежі не залучалися, відбулося самозатухання.

В Одесі загорівся гараж, зараз на місці працюють рятувальники.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

Оновлені дані щодо постраждалих і руйнувань

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства 28 листопада вранці збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Одесі та області. Тип і кількість ракет встановлюється.

Унаслідок атаки травмовано 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.

В Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарські будівлі та автомобілі.

В одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.

Як повідомляло «Одеське життя», масована атака на енергетичні об’єкти по всій Україні розпочалася рано вранці. Через це НЕК «Укренерго» терміново запровадив екстрені відключення електроенергії. В Одесі першу зміну в школах перевели на дистанційне навчання.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk