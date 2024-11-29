Новости Одессы и Одесской области

В результате ночной атаки под Одессой горели дома, много раненых

В результате ночной атаки под Одессой горели дома, много раненых

Ночью 29 ноября россияне нанесли массированный удар дронами по Одесской области. Повреждены частные дома, газопровод, автомобили, а также объекты припортовой и транспортной инфраструктуры. Ранения получили семь человек.

Об этом сообщили в Одесском горсовете, ОВА, прокуратуре и полиции Одесской области.

В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие надворные постройки, газопровод и автомобили.

атака 29 ноября

атака 29 ноября

В результате обстрела семь человек получили ранения. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Трем раненым оказана помощь на месте.

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атака 29 ноября

Также враг попал по припортовой и транспортной инфраструктуре Одесской области.

Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Правоохранители продолжают фиксировать последствия обстрелов. Перечень повреждений уточняется.

Россия постоянно атакует Одесскую область ракетами и дронами. В результате вчерашней атаки в Одесском районе повреждены шесть частных домов. Пострадало два человека  — 16-летний парень и 90-летняя женщина.

17 ноября российский удар по критической инфраструктуре Одесской области унес жизни двух человек.

А 18 ноября в результате падения сбитой ракеты в центре Одессы погибло 1о человек, более 50 получили ранения. 20 ноября в больнице скончался еще один пострадавший, таким образом количество погибших увеличилось до 11.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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