Український суд позбавив зрадницю Таїсію Повалій авто, землі та прав на пісні

Про таке рішення суду повідомили сьогодні, 23 жовтня, у прес-службі Мін’юсту та ВАКСу.

Земля, авто, права на пісні: чого втратила в Україні путіністка Повалій

«22 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/8552/24 задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України щодо застосування до Повалій Таїсії Миколаївни санкції про стягнення активів в дохід держави», – інформує прес-служба Мін’юсту.

За даними ВАКС, проти Повалій застосували санкцію, передбачену ст. 4 Закону України «Про санкції». Таким чином, у артистки-путіністки конфіскували на користь держави такі активи:

7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння у Київській області;

2 автомобілі, у тому числі BMW;

4 пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених снарядами несмертельної дії;

майнові права на музику та слова на 9 пісень, а саме: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше, чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю» та «Доброе утро».

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У Мін’юсті також додали, що наразі «триває строк на апеляційне оскарження».

Сама співачка рішення українського суду поки що не коментувала.

Хто така Таїсія Повалій

Повалій Таїсія Миколаївна – українська та російська поп-співачка, автор пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від «партії регіонів» (2012-2014). В даний час проживає в столиці рф москві, де відкрито відстоює відверто проросійські погляди і бере участь у пропагандистських концертах.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що колишня одеситка, співачка Лариса Долина продала в Москві свою розкішну квартиру і заклала дачу. Усі гроші вона перевела невідомим людям із України. Ці кошти, ймовірно, пішли на допомогу ЗСУ.