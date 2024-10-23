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Український суд позбавив зрадницю Таїсію Повалій авто, землі та прав на пісні

Український суд позбавив зрадницю Таїсію Повалій авто, землі та прав на пісні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до співачки-зрадниці Таїсії Повалій та стягнув у власність держави її майно та право на дев’ять пісень виконавиці, яка підтримує режим російського диктатора путіна та війну в Україні.

Про таке рішення суду повідомили сьогодні, 23 жовтня, у прес-службі Мін’юсту та ВАКСу.

Земля, авто, права на пісні: чого втратила в Україні путіністка Повалій

«22 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд рішенням у справі 991/8552/24 задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України щодо застосування до Повалій Таїсії Миколаївни санкції про стягнення активів в дохід держави», – інформує прес-служба Мін’юсту.

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За даними ВАКС, проти Повалій застосували санкцію, передбачену ст. 4 Закону України «Про санкції». Таким чином, у артистки-путіністки конфіскували на користь держави такі активи:

  • 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння у Київській області;
  • 2 автомобілі, у тому числі BMW;
  • 4 пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених снарядами несмертельної дії;
  • майнові права на музику та слова на 9 пісень, а саме: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше, чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю» та «Доброе утро».

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У Мін’юсті також додали, що наразі «триває строк на апеляційне оскарження».

Сама співачка рішення українського суду поки що не коментувала.

Хто така Таїсія Повалій

Повалій Таїсія Миколаївна – українська та російська поп-співачка, автор пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від «партії регіонів» (2012-2014). В даний час проживає в столиці рф москві, де відкрито відстоює відверто проросійські погляди і бере участь у пропагандистських концертах.

Раніше «Одеське життя» розповідала, що колишня одеситка, співачка Лариса Долина продала в Москві свою розкішну квартиру і заклала дачу. Усі гроші вона перевела невідомим людям із України. Ці кошти, ймовірно, пішли на допомогу ЗСУ.

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