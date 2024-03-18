Повалій і колишній одесит Джиган похвалилися тим, що голосували за путіна

Репер Джиган, справжнє ім’я якого Денис Устименко, у своєму Instagram офіційно підтвердив, що отримав російське громадянство. Музикант виклав фото свого голосування на “виборах” президента.

Джиган віддал свій голос за кривавого диктатора путіна в той час, коли російські війська щодня обстрілюють його рідну Одесу і гинуть його співвітчизники. Щоправда, “патріот” Джиган голосував не в росії, а в Головному консульстві рф у Дубаї.

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Зазначимо, від початку повномасштабної війни репер жодного разу не висловився про війну і своє ставлення до неї. Однак у 2022-му році відсвяткував своє 37-річчя з тортом у вигляді ракети.

Ще одна артистка-зрадниця Таїсія Повалій виклала в Instagram фото з виборчої дільниці в Москві, у руках прихильниця путіна тримає російський паспорт.

“Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу”, – прокоментувала прихильниця Путіна.

Незважаючи на те, що вона отримала російське громадянство, Повалій вважає себе “радянсько-російською українкою”. Про це вона нещодавно заявила в інтерв’ю одному з росвидань, після чого отримала лавину критики від українців.

Підсумок путінських виборів

Хоча президентські вибори в росії були нудними і прогнозованими, всі три дні голосування – з 15 до 17 березня – росіяни проявляли демонстративний ентузіазм, голосуючи за вбивцю, який розв’язав війну проти України і винний у смерті десятків тисяч українців.

У цих виборах уперше задіяли дистанційне електронне голосування. Це дало змогу збільшити явку: якщо 2018 року ЦВК повідомляла про 67,54% виборців, які прийшли на вибори, то 2024 року – про 74,22%.

За підсумками екзит-полу, путін набрав 87% голосів.

Під час голосування в кількох російських містах виборчі урни підпалювали, заливали чорнилом, йодом і зеленкою. Не обійшлося і без жертв – на третій день голосування на виборчу дільницю в Пермі 64-річна жінка пронесла петарду, яка вибухнула у неї в руці. З будівлі евакуювали 50 осіб.

Багато з тих, хто перешкоджав виборам, знімали свої дії на телефон і не намагалися сховатися. Пізніше вони пояснювали поліцейським, що діяли за вказівкою співрозмовників телефоном. МВС рф порушило 61 кримінальну справу, 23 з яких через завідомо неправдиві повідомлення про вчинення терактів. Ще 33 кримінальні справи порушили у зв’язку з пронесенням на дільниці для голосування фарбувальних речовин і легкозаймистих рідин.