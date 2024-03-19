Колишня одеситка Регіна Тодоренко отримала російське громадянство

Сталося це напередодні президентських виборів у росії, повідомляють пропагандистські медіа.

Регіна Тодоренко з 2016 року мешкає в Москві і 5 років тому одружилася зі співаком-патріотом Владом Топаловим, від якого має вже двох синів – Михайла та Мирослава.

На початку повномасштабного вторгнення росії телеведуча намагалася звернути увагу росіян на тероризм, який вони вчиняють на її Батьківщині, викладаючи фото постраждалих. Але вже за кілька тижнів вона перестала навіть згадувати про Україну і досі ігнорує будь-що пов’язане з війною.

Ймовірно, така різка зміна сталася після ухвалення урядом закону про так звані “фейки про російську армію”. Також мовчання Тодоренко пов’язане з політичною розбіжністю з чоловіком.

Читайте також: У скандального автора логотипа Одеси конфіскували майно

У вересні 2022 року вона потрапила під санкції України, поряд зі співачками Таїсією Повалій, Ані Лорак і Анною Сєдоковою.

Втративши одну сім’ю в Україні, зрадниця знайшла іншу, в якій колишній одеситці схоже живеться несолодко.

Нагадаємо, російське громадянство отримали й інші зрадники України. Колишній одесит Джиган, який жодного разу не висловився про війну і своє ставлення до неї, на виборах путіна похвалився російським громадянством.

А Таїсія Повалій з початком війни у 2014 році вже була прихильницею “русского мира”, але свій кривавий паспорт змогла отримати тільки у 2023 році.