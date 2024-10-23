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Украинский суд лишил предательницу Таисию Повалий авто, земли и прав на песни

Украинский суд лишил предательницу Таисию Повалий авто, земли и прав на песни

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций к певице-предательнице Таисии Повалий и взыскал в собственность государства ее имущество и право на девять песен исполнительницы, поддерживающей режим российского диктатора путина и войну в Украине.

О таком решении суда сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе Минюста и ВАКСа.

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«22 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд решением по делу 991/8552/24 удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины о применении к Повалий Таисии Николаевны санкции взыскания активов в доход государства», – информирует пресс-служба Минюста.

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По данным ВАКС, против Повалий применили санкцию, предусмотренную ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Таким образом, у артистки-путинистки конфисковали в пользу государства следующие активы:

  • 7 земельных участков, жилой дом и домовладение в Киевской области;
  • 2 авто, в том числе BMW;
  • 4 устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных снарядами несмертельного действия;
  • имущественные права на музыку и слова на 9 песен, а именно: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше, чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

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В Минюсте также добавили, что в настоящее время «идет срок на апелляционное обжалование».

Сама певица решение украинского суда пока не комментировала.

Кто такая Таисия Повалий

Повалий Таисия Николаевна – украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывшая народная депутат Украины от «партии регионов» (2012-2014). В настоящее время проживает в столице рф москве, где открыто отстаивает откровенно пророссийские взгляды и участвует в пропагандистских концертах.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что бывшая одесситка, певица Лариса Долина продала в москве свою роскошную квартиру и заложила дачу. Все деньги она перевела неизвестным людям из Украины. Эти средства, вероятно, пошли на помощь ВСУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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