Украинский суд лишил предательницу Таисию Повалий авто, земли и прав на песни

О таком решении суда сообщили сегодня, 23 октября, в пресс-службе Минюста и ВАКСа.

Земля, авто, права на песни: чего лишилась в Украине путинистка Повалий

«22 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд решением по делу 991/8552/24 удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины о применении к Повалий Таисии Николаевны санкции взыскания активов в доход государства», – информирует пресс-служба Минюста.

По данным ВАКС, против Повалий применили санкцию, предусмотренную ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Таким образом, у артистки-путинистки конфисковали в пользу государства следующие активы:

7 земельных участков, жилой дом и домовладение в Киевской области;

2 авто, в том числе BMW;

4 устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных снарядами несмертельного действия;

имущественные права на музыку и слова на 9 песен, а именно: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше, чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

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В Минюсте также добавили, что в настоящее время «идет срок на апелляционное обжалование».

Сама певица решение украинского суда пока не комментировала.

Кто такая Таисия Повалий

Повалий Таисия Николаевна – украинская и российская поп-певица, автор песен, народная артистка Украины, бывшая народная депутат Украины от «партии регионов» (2012-2014). В настоящее время проживает в столице рф москве, где открыто отстаивает откровенно пророссийские взгляды и участвует в пропагандистских концертах.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что бывшая одесситка, певица Лариса Долина продала в москве свою роскошную квартиру и заложила дачу. Все деньги она перевела неизвестным людям из Украины. Эти средства, вероятно, пошли на помощь ВСУ.