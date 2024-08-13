Колишня одеситка Лариса Долина втратила в росії всі гроші і квартиру

Про це повідомляють російські та міжнародні ЗМІ.

Долина давно живе в москві, освідчується в любові до російського диктатора і вбивці путіна, активно його підтримує як і війну проти України. За що й заплатила.

Відомо, що невідомі люди переконали її продати квартиру в центрі російської столиці та закласти дачу. Всі отримані кошти вона передала цим особам. Це приблизно 188 млн рублів (85 млн гривень).

Втім, віддавати ключі новим покупцям Долина не поспішає, як і повертати гроші прийняті і відразу віддані . Після завершення слідства долю квартири вирішить суд.

В той же час була зламана інстаграм-сторінка зрадниці з Одеси. Там від її імені з’явилося повідомлення, що всі гроші вона пожертвувала батальйону “Азов” (зараз це полк “Азов” – підрозділ у складі Національної гвардії України – ред.) та закликала всіх донатити на ЗСУ. Ну і нагадала у повідомленні, що путін – ху..ло.

Наприкінці звернення було написано, що решту життя Долина мріє провести в рідній Одесі.

Сама співачка записала відео з коментарем, в якому підтвердила втрату всіх грошей і клялася, що не має до повідомлення в інстаграмі відношення. Здається, це не завадить російським російським спецслужбам як слід “притиснути” раптово ставшу підозрілою колишню одеситку.

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