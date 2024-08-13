Колишня одеситка Лариса Долина втратила в росії всі гроші і квартиру

Співачка Лариса Долина продала у Москві свою розкішну квартиру та заклала дачу. Усі гроші вона перевела невідомим людям із України. Ці кошти, мабуть, підуть на допомогу Збройним силам України.
Про це повідомляють російські та міжнародні ЗМІ.
Долина давно живе в москві, освідчується в любові до російського диктатора і вбивці путіна, активно його підтримує як і війну проти України. За що й заплатила.
Відомо, що невідомі люди переконали її продати квартиру в центрі російської столиці та закласти дачу. Всі отримані кошти вона передала цим особам. Це приблизно 188 млн рублів (85 млн гривень).
Втім, віддавати ключі новим покупцям Долина не поспішає, як і повертати гроші прийняті і відразу віддані . Після завершення слідства долю квартири вирішить суд.
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В той же час була зламана інстаграм-сторінка зрадниці з Одеси. Там від її імені з’явилося повідомлення, що всі гроші вона пожертвувала батальйону “Азов” (зараз це полк “Азов” – підрозділ у складі Національної гвардії України – ред.) та закликала всіх донатити на ЗСУ. Ну і нагадала у повідомленні, що путін – ху..ло.
Наприкінці звернення було написано, що решту життя Долина мріє провести в рідній Одесі.
Сама співачка записала відео з коментарем, в якому підтвердила втрату всіх грошей і клялася, що не має до повідомлення в інстаграмі відношення. Здається, це не завадить російським російським спецслужбам як слід “притиснути” раптово ставшу підозрілою колишню одеситку.
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