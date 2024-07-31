Чотири спортсмени Одеської області завершили участь в Олімпійських іграх

Про це повідомили в НОК України в Одеській області.

Одеська тенісистка Даяна Ястремська мала грати з Мартою Костюк матч 2-го кола парного турніру, але українська пара знялася. Напередодні Даяна вибула з турніру в одиночному розряді, тому Олімпійські ігри для неї завершилися.

Причиною зняття української пари стала участь Костюк у матчі одиночного турніру Олімпіади-2024 проти Марії Саккарі, який також відбувся цього вечора. Вона домоглася перемоги в трисетовому матчі, який тривав три години, і пройшла до чвертьфіналу.

З огляду на те, скільки сил забрав у Костюк цей матч, а також і те, що 31 липня о 13:00 Марта вестиме боротьбу за півфінал, було ухвалено рішення пожертвувати парною зустріччю.

Збірна України з футболу, у складі якої заявлено двох гравців з Одеської області – Максима Брагару та Володимира Салюка – програла збірній Аргентини в заключному матчі групового турніру (0:2) і вибула з подальшої боротьби на Олімпійських іграх, посівши 3-тє місце в групі.

Нагадаємо, у вівторок, 30 липня, українська спортсменка з Одеси Еліна Світоліна поступилася десятій ракетці світу й чемпіонці Вімблдону-2024 Барборі Крейчиковій із Чехії та вибуває з ігор, не зумівши пробитися до чвертьфіналу.