Чотири спортсмени Одеської області завершили участь в Олімпійських іграх

Чотири спортсмени Одеської області завершили участь в Олімпійських іграх

В четвертий день Олімпійських ігор одразу чотири спортсмени Одеської області завершили участь у змаганнях: тенісистки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна, а також футболісти Максим Брагару та Володимир Салюк.

Про це повідомили в НОК України в Одеській області.

Одеська тенісистка Даяна Ястремська мала грати з Мартою Костюк матч 2-го кола парного турніру, але українська пара знялася. Напередодні Даяна вибула з турніру в одиночному розряді, тому Олімпійські ігри для неї завершилися.

Причиною зняття української пари стала участь Костюк у матчі одиночного турніру Олімпіади-2024 проти Марії Саккарі, який також відбувся цього вечора. Вона домоглася перемоги в трисетовому матчі, який тривав три години, і пройшла до чвертьфіналу.

З огляду на те, скільки сил забрав у Костюк цей матч, а також і те, що 31 липня о 13:00 Марта вестиме боротьбу за півфінал, було ухвалено рішення пожертвувати парною зустріччю.

Збірна України з футболу, у складі якої заявлено двох гравців з Одеської області – Максима Брагару та Володимира Салюка – програла збірній Аргентини в заключному матчі групового турніру (0:2) і вибула з подальшої боротьби на Олімпійських іграх, посівши 3-тє місце в групі.

Нагадаємо, у вівторок, 30 липня, українська спортсменка з Одеси Еліна Світоліна поступилася десятій ракетці світу й чемпіонці Вімблдону-2024 Барборі Крейчиковій із Чехії та вибуває з ігор, не зумівши пробитися до чвертьфіналу.

 

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