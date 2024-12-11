Українська авіакомпанія розпочне польоти з Молдови до Європи

Про це йдеться у прес-релізі компанії, пише «Економічна правда».

Передбачається, що польоти розпочнуться у квітні 2025 року, а квитки можна забронювати вже з 11 грудня 2024 року. До переліку маршрутів увійшли міста Іспанії, Португалії, Франції, Греції та Кіпру, включаючи Париж, Лісабон, Барселону, Аліканте, Пальма-де-Майорку, Ларнаку, Салоніки та Іракліон.

Повідомляється, що у зв’язку із закриттям повітряного простору України для цивільної авіації, SkyUp обрала аеропорт Кишинева як найближчий міжнародний хаб.

Розклад рейсів з Кишинева:

Париж, Франція (BVA): понеділок, п’ятниця.

Лісабон, Португалія (LIS): п’ятниця.

Барселона, Іспанія (BCN): середа (з подальшим збільшенням частоти).

Аліканте, Іспанія (ALC): понеділок, п’ятниця.

Пальма-де-Майорка, Іспанія (PMI): середа, субота.

Ларнака, Кіпр (LCA): тричі на тиждень.

Салоніки, Греція (SKG): вівторок.

Іракліон, Греція (HER): понеділок, середа, субота (з перспективою до чотирьох рейсів на тиждень).

Нагадаємо, що польоти цивільної авіації над Україною були повністю закриті із початком повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого 2022 року.

У листопаді 2023 року голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що можливе відкриття одного із цивільних аеропортів України ще до закінчення війни.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що авіакомпанія “Супернова ейрлайнз” (Supernova Airlines), що належить відомому поштовому оператору “Нова пошта”, отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прагаз частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень. Однак, як пояснили в компанії, йдеться «тільки про видачу дозволу на чартерні рейси всередині ЄС» і нині про які польоти в нашому повітряному просторі не йдеться.