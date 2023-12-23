Американський професор і його колеги зібрали кошти для захисту неба над Україною

Як повідомляється на сторінці United24 у Facebook, ці кошти покривають вартість 2500 сенсорів, які допоможуть захистити людей від дронів та ракет країни-агресора.

«Але Тімоті не був би собою, якби не вирішив продовжувати!», – додали в United24.

Наразі вчений збирає ще 950 тисяч доларів, яких вистачить для створення безпечного неба над Харківською, Кіровоградською, Полтавською та Черкаською областями.

«Мені було дуже приємно бачити, як швидко люди відгукнулися на проект «Безпечне небо». Підтримка людей з усього світу врятувала життя і подарувала світ сім’ям, які інакше могли б постраждати. Зараз, з початком зими, я сподіваюся, що ми зможемо зробити те саме ще в чотирьох областях України. Це час для щедрості, і всі ми можемо зробити свій внесок»,

– сказав Тімоті Снайдер.

«Безпечне небо» – інноваційна українська система сенсорів, здатна виявляти повітряні цілі та прогнозувати їхній маршрут. Вона ефективно показала себе в тестовому режимі як проти крилатих ракет, так і проти безпілотників типу Shahed 136. Завдяки штучному інтелекту система також передбачає, звідки можуть виникнути такі загрози.

Під час випробувань у 11 регіонах України вона виявила 100% повітряних загроз без помилок. Для ефективного захисту країни потрібно 12 500 сенсорів.

Приєднатися до збору коштів можна на сайті United24.

United24 – це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російського вторгнення в Україну.

Тімоті Снайдер спеціалізується на історії Східної Європи і, зокрема, України, Білорусії, Литви, Польщі та Росії нового часу. Пише про проблеми націоналізму, тоталітаризму та Голокосту.

Фото: ukrainianworldcongress.org і зі сторінки Тімоті Снайдера в X