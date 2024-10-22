Авіакомпанія «Нової пошти» отримала дозвіл на польоти: чи в Україні відновлять авіасполучення?

Як йдеться у наказі Державної авіаційної служби України №789 від 21 жовтня 2024 року, такі права компанії надано із визначенням терміну дії з 1 листопада поточного року на необмежений термін.

Повідомляється, що управлінню авіаційних перевезень доручено забезпечити направлення ТОВ «Супернова ейрлайнз» повідомлення про ухвалене рішення про видачу прав на експлуатацію повітряних ліній та оформлення відповідних документів про права на експлуатацію повітряних ліній.

До Міністерства закордонних справ України надіслано відповідну інформацію для оформлення призначень.

Що говорять у «Новій пошті»

У свою чергу, у прес-службі «Нової Пошти» уточнили з приводу «дозволу виконувати рейси до Львова та Києва».

Як зазначили у компанії, йдеться «тільки про видачу дозволу на чартерні рейси всередині ЄС». Небо над Україною закрите, тому про жодні польоти в нашому повітряному просторі не йдеться.

Чи відкриють небо над Україною?

Ситуацію з отриманням компанією «Супернова ейрлайнз» ліцензії на виконання регулярних міжнародних авіаперевезень маршрутами Львів – Прага та Київ – Прага прокоментував заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що деякі ЗМІ та Телеграм-канали зрозуміли цю новину «по-своєму» та почали заявляти про «часткове відкриття неба». Але це не так.

Ткаченко нагадав, що відповідно до визначення, що надається Повітряним кодексом України, авіаперевізник, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом, має отримати відповідний сертифікат та ліцензію на провадження зазначеної діяльності.

Нагадаємо, раніше В Україні оновили перелік заборонених предметів для надсилання поштою

«Надане право не є фактичним дозволом на виконання польотів, а лише комерційною можливістю перевезення завантаження за вказаними маршрутами. В даний час компанія отримала Сертифікат експлуатанта, Ліцензію на перевезення вантажів, тобто завершила цикл формування як авіакомпанія.

Наразі ми всі розуміємо, що ситуація з безпекою не дає змоги здійснювати польоти цивільної авіації. Небо над Україною все ще, на жаль, закрите», – написав у себе в Teлеграм заступник міністра.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни з росією авіасполучення над територією України було закрито.

«Супернова ейрлайнз» – це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка прагне забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що дає можливість розпочати вантажні авіарейси.