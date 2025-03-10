Про це повідомили в обласній поліції та ДСНС.

Нагадаємо, увечері 9 березня біля однієї із залізничних станцій по вулиці Отамана Головатого двоє хлопців залізли на вантажний вагон та отримали ураження струмом. Рятувальники, за допомогою триколінної драбини та мотузки, зняли потерпілого, якого у важкому стані госпіталізовано до медичного закладу.

Один із постраждалих – 16-річний підліток загинув на місці. Молодшого доправили до лікарні у важкому стані, де він невдовзі помер.

У поліції зазначили, що хлопці раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли. Сім’ї, в яких вони виховувалися, на обліку в поліції та соціальних служб не перебувають.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліцейські вкотре закликають дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг. Потяги, вагони та інші об’єкти перебувають під високою напругою. Струмом може вразити не лише під час торкання, а й на відстані.

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