В Одесі фонтан убив підлітка: що відомо

За інформацією правоохоронців, це сталося увечері п’ятниці, 7 червня, у сквері 7-ї станції Великого Фонтану.

Попередньо встановлено, що двоє підлітків, граючи в непрацюючому фонтані, залізли на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри обрушилася. В результаті один підліток отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а його приятель травмував палець на руці. Його відвезли до лікарні.

Подробиці події з’ясовувала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин, додали в поліції.

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