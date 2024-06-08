В Одесі фонтан убив підлітка: що відомо

В Одесі фонтан убив підлітка: що відомо

В Одесі трагічно загинув 13-річний хлопець, а його друг-одноліток травмувався. Подробиці трагедії розповіли в управлінні Нацполіції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, це сталося увечері п’ятниці, 7 червня, у сквері 7-ї станції Великого Фонтану.

Попередньо встановлено, що двоє підлітків, граючи в непрацюючому фонтані, залізли на його верхню бетонну конструкцію, яка під час гри обрушилася. В результаті один підліток отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких загинув на місці, а його приятель травмував палець на руці. Його відвезли до лікарні.

Подробиці події з’ясовувала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

місце загибелі одеської підлітка

Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин, додали в поліції.

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