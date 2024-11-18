Російська ракета вдарила по житловому району Сум: 10 загиблих, 52 поранені

Серйозно пошкоджено шість багатоповерхових будинків, знищено чотири автомобілі, у місті розбито скло у вікнах на прилеглих будівлях.

Без газопостачання залишилися п’ять будинків. Місцева влада організувала евакуацію понад 400 мешканців пошкоджених осель. На місці працюють рятувальники, поліція та добровольці. ДСНС розгорнула Пункт незламності та надає психологічну допомогу постраждалим.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх сказав у коментарі наступне:

«Недільний вечір для міста Сум став пеклом, трагедією, які принесла на нашу землю росія.Суми об’єдналися в любові в милосерді до земляків і в ненависті до ворога, який вбиває безневинних дітей.»

Крім того, у ніч на 18 листопада ворог здійснив ракетний обстріл критичної інфраструктури міста, за данними Сумською ОВА, ймовірно це була балістична ракета. У Сумах зникло світло, аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.

У Сумській міській громаді 18 і 19 листопада оголошено днями жалоби на знак скорботи за загиблими.

Уранці 17 листопада 2024 року масований комбінований удар було завдано по всіх регіонах України. Проти України росіяни застосували дрони різних типів, зокрема, «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: Циркони, Іскандери, Кинджали. Загалом було близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей.

Читайте також: Наслідки обстрілу Одеси 17 листопада: загинули люди, зруйновані будинки (фото)

Відео – наслідки ворожих влучань по Сумах.