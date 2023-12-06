Учні Одеси прикрасили ялинку у Міськсаду та дали їй символічну назву (фото, відео)

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

До двох значущих в Україні на сьогодні свят, лени Парламенту старшокласників прикрасили кілька ялинок у Міськсаду. Іграшки виготовляли діти самостійно, залучивши до творчого завдання учнів усіх класів.

Як розказала президент Парламенту старшокласників Хаджибейського району Корина Товпига, минулого року учні, прикрасивши ялинку, назвали її ялинкою незламності.

А цього року учні дали символічну назву красуні, яку прикрасили іграшками власного виробництва – ялинкою єдності. Адже зараз усі об’єдналися заради Перемоги.

Нещодавно “Одеське життя” писало, що міська влада міста Чорноморськ відмовилася встановлювати центральну ялинку. За словами мера, на таке рішення вплинуло багато факторів. І один з них – це безпека мешканців. А найкращу ялинку у місті встановлять після Перемоги.