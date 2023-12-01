Не на часі: одне з міст Одещини відмовилося від новорічної ялинки

Сьогодні, 1 грудня, стало відомо, що цього року новорічні свята у місті Чорноморськ пройдуть без ялинки. Це вже буде другий Новий рік без головної прикраси свята на площі міста.
Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв у своєму відеозверненні до містян.
За словами мера, на таке рішення вплинуло багато факторів. І один з них – це безпека мешканців.
Також на рішення мера вплинули думки мешканців міста, які дискутували на цю тему у соцмережах.
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Мер сказав, що новорічна ялинка буде після Перемоги:
Йде війна. Після перемоги ми в нашому місті встановимо найкращу ялинку, яка може бути. Прошу віднестись до цього з розумінням.
Мешканці міста у коментарях під відео підтримали рішення мера та чекають, що кошти з ялинки направлять на допомогу ЗСУ.