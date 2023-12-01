Не на часі: одне з міст Одещини відмовилося від новорічної ялинки

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв у своєму відеозверненні до містян.

За словами мера, на таке рішення вплинуло багато факторів. І один з них – це безпека мешканців.

Також на рішення мера вплинули думки мешканців міста, які дискутували на цю тему у соцмережах.

Мер сказав, що новорічна ялинка буде після Перемоги:

Йде війна. Після перемоги ми в нашому місті встановимо найкращу ялинку, яка може бути. Прошу віднестись до цього з розумінням.

Мешканці міста у коментарях під відео підтримали рішення мера та чекають, що кошти з ялинки направлять на допомогу ЗСУ.