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Ученики Одессы украсили елку в Горсаду и дали ей символическое название (фото, видео)

Ученики Одессы украсили елку в Горсаду и дали ей символическое название (фото, видео)

Ученики одесских учебных заведений сегодня, 6 декабря, ко Дню ВСУ и Дню святого Николая украсили елку в Городском саду и назвали ее елкой единства.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

школярі прикрасили ялинку
школярі прикрасили ялинку
школярі прикрасили ялинку
школярі прикрасили ялинку

К двум значимым в Украине сегодня праздникам, лены Парламента старшеклассников украсили несколько елок в Горсаду. Игрушки изготовляли дети самостоятельно, привлекая к творческой задаче учащихся всех классов.

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Как рассказала президент Парламента старшеклассников Хаджибейского района Корина Товпига, в прошлом году ученики, украсив елку, назвали ее елкой несокрушимости.

А в этом году ученики дали символическое название красавице, украшенной игрушками собственного производства — елкой единства. Ведь сейчас все стали едины ради Победы.

Недавно «Одесская жизнь» писала, что городские власти города Черноморск отказались устанавливать центральную елку. По словам мэра, на такое решение повлияли многие факторы. И один из них – это безопасность жителей. А самую лучшую елку в городе установят после Победы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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