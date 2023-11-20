В одеських школах проходить “тепла” акція на підтримку військових: подробиці

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

У повідомленні йдеться, що благодійна акція стартувала під хештегом #МиколайНаТеплійХвилі. Її присвятили Дню Збройних сил України та Дню святого Миколая – “Нашим рідненьким, щоб було тепленько”.

Взяти участь в акції та виготовити власними руками “антиударні шкарпетки” можуть усі охочі. Окрім того, можна взяти пряжу та принести вже готовий виріб.

У міськраді повідомили, що збір шкарпеток триватиме до 1 грудня. Потім вироби будуть передані бійцям у шпиталь.

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