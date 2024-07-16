«В ВСУ убивают собственных раненых» — очередной фейк российской пропаганды

«В ВСУ убивают собственных раненых» — очередной фейк российской пропаганды

Российские пропагандисты распространяют видео, в котором украинский военный якобы стреляет в собственного раненого побратима. Но есть нюанс – на видео сняты российские военные.

Откуда взялся этот фейк, рассказывает телеграмм-канал Одесской Жизни”.

В начале июня в Запорожской области, в районе Роботино, украинский FPV дрон атаковал группу окупантов. Один из раненых захватчиков был застрелен своим «коллегой». Оригинальное видео было размещено в телеграмм-канале «Russia No Context».

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Однако российский пропагандистский телеканал «россия 24» привычно изменил описание события на противоположное. Его ведущая приписала действия окупантов Вооруженным Силам Украины. На «россии 24» изготовили сюжет со стандартным набором эпитетов в адрес украинских военных, которые якобы расстреливают своих раненых.

Фабрика фейковых новостей на тему «звериной сущности украинских фашистов» не останавливает там свое «производство» ни на минуту. Российское телевидение в очередной раз использует дезинформацию для создания сенсационных фейковых новостей.

На скриншотах виден тот самый момент из оригинального видео и фейкового дубликата российских пропагандистов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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