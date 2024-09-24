У Южному знову жалоба: на Донбасі загинув Захисник Дмитро Нефьодов

Про це повідомили у Южненській міськраді.

24 вересня у Южненській громаді оголошено День жалоби. На знак глибокої скорботи за загиблим Захисником державні прапори приспущені на всіх будинках громади.

Старший навідник самохідного артилерійського дивізіону Дмитро Нефьодов загинув 20 вересня 2024 року у бою біля селища Плещіївка Краматорського району Донецької області.

Церемонія прощання із Захисником відбулася на площі Перемоги, біля пам’ятника захисникам Вітчизни.

На прощальній церемонії виступив Южненський міський голова Володимир Новацький:

«Передусім висловлюю співчуття сім’ї… Дуже важко втрачати… Ми повинні розуміти, що зараз, цієї хвилини, тисячі і тисячі хлопців перебувають на передовій і захищають країну. Безумовно, цієї хвилини багато хто віддає своє життя за нас з вами, за Україну. Коли ми збираємося тут – а це вже понад шістдесят разів – це дуже важко. Коли отримуєш інформацію, що наш житель знову загинув – це стрес. Скільки це може тривати? Раніше щотижня ми ховали когось із громади. Щотижня! А сьогодні минуло вже 50 днів без похорону… Здавалося, все закінчилося, але, на жаль, не так сталося. І ось ми знову тут, знову прощаємось».