У порту Одеської області загинув командир корабля морської охорони

Унаслідок ворожого ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеської області загинув командир корабля морської охорони, капітан третього рангу Володимир Петрович Ковальчук.
Про це повідомили в Нерубайській сільській територіальній громаді.
Коли саме загинув Володимир Ковальчук, у громаді не уточнили.
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«Ми щиро співчуваємо родині загиблого, розділяючи ваш біль і печаль. З глибокою повагою схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя! Неможливо втамувати біль непоправної втрати. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддають життя за Україну, за її мирне майбутнє!» – ідеться в повідомленні.
Прощання із загиблим Захисником відбудеться сьогодні, 24 вересня.
Нагадаємо, вдень, 20 вересня 2024 року, ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.