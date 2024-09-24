У порту Одеської області загинув командир корабля морської охорони

Про це повідомили в Нерубайській сільській територіальній громаді.

Коли саме загинув Володимир Ковальчук, у громаді не уточнили.

«Ми щиро співчуваємо родині загиблого, розділяючи ваш біль і печаль. З глибокою повагою схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя! Неможливо втамувати біль непоправної втрати. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддають життя за Україну, за її мирне майбутнє!» – ідеться в повідомленні.

Прощання із загиблим Захисником відбудеться сьогодні, 24 вересня.

Нагадаємо, вдень, 20 вересня 2024 року, ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Уламки ракети «Іскандер-М» пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа.