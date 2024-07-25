У Донецькій області загинув мешканець Южного – оголошено жалобу

У Донецькій області загинув мешканець Южного – оголошено жалобу

На фронті загинув житель Южного, військовослужбовець Руслан Вікторович Шевченко. Прощання із захисником відбудеться завтра, 26 липня.

Про це повідомляє Южненська міськрада.

Електрик-дизеліст польової лазні взводу матеріального забезпечення механізованого батальйону Руслан Шевченко загинув 19 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Ямпіль Донецької області.

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Руслан Шевченко

26 липня в Южному оголошено Днем жалоби.

“На знак скорботи просимо забезпечити приспускання Державних Прапорів на будинках і спорудах громади. О 10 год. 00 хв. вшануємо світлу пам’ять військовослужбовця хвилиною мовчання. Навіки в пам’яті, назавжди в строю!”, – йдеться в повідомленні мерії.

Місце і час прощання незмінне, але не публікується, щоб уникнути втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку окупантів.

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