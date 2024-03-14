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У Южному пенсіонерка кидалася з кулаками на школяра заради шматка безкоштовної піци

У Южному пенсіонерка кидалася з кулаками на школяра заради шматка безкоштовної піци

Сьогодні, 14 березня, у центрі міста Южного Одеської області вже втретє іноземні волонтери організували безкоштовну роздачу піци. Черга розтяглася на всю площу. І, як заведено в подібних випадках, без конфліктів не обійшлося.

Як пише місцеве інтернет-видання «Южне.City», особливо відзначилася одна пенсіонерка: вона була готова буквально битися за шматок безкоштовної піци, зокрема зі школярами.

Піцою українців пригощали представники шотландської організації у рамках благодійного проекту. Вони печуть її у спеціально обладнаному фургоні. Поласувати прийшли багато мешканців Южного – від дітей до пенсіонерів. При цьому одна людина могла брати і кілька різних шматків.

Південний, черга за безкоштовною піцею, 14 березня 2024

Черга за піцею в Южному

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Проте, як розповіли очевидці, деякі люди не дотримуються правил. Доходило навіть мало не до бійки.

«Добре, що там була поліція. Одна жінка похилого віку почала штовхати і бити семикласника. Мовляв, вона хоче без черги здобути свою порцію. Хоча підходила вже п’ять разів»,

– розповідають очевидці.

А на зауваження від інших вона заявила, що «краще б цього покоління не було взагалі» (ред. – це про школярів, які теж стояли у черзі).

Таким чином, можна переконатися у правоті пам’ятного Міхал Михалича Жванецького: «Мудрість не завжди приходить із віком. Буває, що вік приходить один».

Раніше «Одеське життя» розповідало, як у центрі Одеси хуліган розбив вікно трамвая і побив жінку-водія.

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