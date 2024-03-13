У центрі Одеси хуліган розбив вікно трамвая та побив жінку-водія: як його покарають

Одеські поліцейські повідомили про підозру у хуліганстві чоловіка, який у центрі міста побив жінку – водія трамвая, а також пошкодив транспорт.
Як розповіли в управлінні Нацполіції в Одеській області, інцидент стався на вулиці Преображенській наприкінці лютого. Того дня нетверезий чоловік почав бешкетувати ще в салоні рухомого трамваю, де безпідставно чіплявся до пасажирів та лаявся у їх бік.
На зупинці чоловік вибіг на вулицю, розбив вікно дверцят і дзеркало заднього виду трамвая, завдавши комунальному підприємству збитків на суму майже 4000 гривень.
Водій трамвая вийшла з-за керма і зробила бешкетнику зауваження. У відповідь той ударив її і почав тягнути за одежу. Жінка впала, а чоловік також розпилив їй в обличчя перцевий газ.
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Постраждала звернулася за медичною допомогою – вона отримала хімічний опік кон’юнктиви очей І ступеня та садна ніг, що, за висновком експертизи, можна віднести до легких тілесних ушкоджень.
У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). За вчинене йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.
Слідство продовжується.
Раніше «Одеське життя» розповідала, як в Одесі таксист із пасажиркою посперечалися через мову і в результаті потрапили під трамвай.