У центрі Одеси хуліган розбив вікно трамвая та побив жінку-водія: як його покарають

Як розповіли в управлінні Нацполіції в Одеській області, інцидент стався на вулиці Преображенській наприкінці лютого. Того дня нетверезий чоловік почав бешкетувати ще в салоні рухомого трамваю, де безпідставно чіплявся до пасажирів та лаявся у їх бік.

На зупинці чоловік вибіг на вулицю, розбив вікно дверцят і дзеркало заднього виду трамвая, завдавши комунальному підприємству збитків на суму майже 4000 гривень.

Водій трамвая вийшла з-за керма і зробила бешкетнику зауваження. У відповідь той ударив її і почав тягнути за одежу. Жінка впала, а чоловік також розпилив їй в обличчя перцевий газ.

Постраждала звернулася за медичною допомогою – вона отримала хімічний опік кон’юнктиви очей І ступеня та садна ніг, що, за висновком експертизи, можна віднести до легких тілесних ушкоджень.

У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Чоловіку повідомили про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). За вчинене йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Слідство продовжується.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як в Одесі таксист із пасажиркою посперечалися через мову і в результаті потрапили під трамвай.