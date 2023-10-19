У Дунаї вирощують риб, які після підриву Каховської ГЕС можуть зникнути

Про це повідомила прес-служба Мінагрополітики.

Ініціатором заходу став Світовий фонд природи WWF-Україна, який вже понад 5 років займається збереженням осетрових видів риб в Україні.

У зарибленні брали участь представники Міністерства довкілля, Дунайського біосферного заповідника, Одеського осетринського комплексу, громадськість.

Зарибок вирощений Одеським осетринічним комплексом. 2,5 тис мальків осетра вагою 150 – 300 грамів вже підкорюють води Дунаю.

“Вплив гідробудівництва, зарегульованості річок, інтенсивного промислу та браконьєрства призвели до значного скорочення осетрових та занесення їх до Червоної книги України. Російська агресія, підрив Каховської ГЕС спровокував екологічну та гуманітарну катастрофу і поставив під загрозу існування багатьох видів дикої фауни, у тому числі – сказав заступник голови Мінагрополітики Віталій Головня.

Вказується, що осетр є важливою частиною річкових екосистем і водночас найуразливішим видом у світі, тому Україна прагне їх зберегти.

За словами в.о. Глави Держрибагентства Ігоря Клименка цього року спостерігалося збільшення чисельності видів осетрових, особливо у літній період у гирлі Дунаю. Для збереження цих видів Держрибагенство заборонило промислове рибальство на певних ділянках Дунаю.

«Додаткове збільшення кількості осетрових у Дунаї є важливим кроком для їх збереження та відновлення. Адже через терористичні дії росіян на півдні України генофонд осетрових, на жаль, втрачено», – зазначив в.о. Глави Держрибагентства Ігор Клименок.

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