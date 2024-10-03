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У Telegram стався масштабний збій

У Telegram стався масштабний збій

Сьогодні, 3 жовтня, у месенджері Telegram було зафіксовано масштабний технічний збій. Користувачі різних країн Європи поскаржилися на неможливість завантаження фотографій, відео і навіть відкриття посилань.

За інформацією Downdetector, збій почався близько 14:00 за місцевим часом, і вже за кілька хвилин кількість повідомлень про проблеми зросла до тисячі.

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збій тг - графік

Згідно зі звітом Downdetector, серед основних скарг користувачів були повідомлення про «зависання» додатка під час спроби відкрити чат або групу, тривале «оновлення» стану входу та неможливість завантаження зображень.

Варто зазначити, що Telegram вважається найпопулярнішим месенджером та інтернет-ресурсом в Україні.

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Нагадаємо, 24 серпня ввечері французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем.

Пізніше стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування. Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram у тому, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. Згідно з даними французької прокуратури, Дурова обвинувачують за 12 статтями.

 

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