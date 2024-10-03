У Telegram стався масштабний збій

За інформацією Downdetector, збій почався близько 14:00 за місцевим часом, і вже за кілька хвилин кількість повідомлень про проблеми зросла до тисячі.

До теми: Деяким українцям заборонили користуватися Telegram: кому і чому

Згідно зі звітом Downdetector, серед основних скарг користувачів були повідомлення про «зависання» додатка під час спроби відкрити чат або групу, тривале «оновлення» стану входу та неможливість завантаження зображень.

Варто зазначити, що Telegram вважається найпопулярнішим месенджером та інтернет-ресурсом в Україні.

Читайте також: Підслухане і неперевірене: що показав моніторинг одеських телеграм-каналів

Нагадаємо, 24 серпня ввечері французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем.

Пізніше стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування. Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram у тому, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. Згідно з даними французької прокуратури, Дурова обвинувачують за 12 статтями.