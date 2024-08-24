У Франції затримали Павла Дурова, засновника Telegram

24 серпня 2024 року засновника і генерального директора месенджера Telegram, Павла Дурова, затримала французька поліція в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Схоже, що це пов’язано саме із роботою Телеграму.
Дуров прибув з Азербайджану на своєму приватному бізнес-джеті (літаку). Французькі слідчі видали ордер на його розшук через відсутність модерації у його меседжері відмову від співпрацю з правоохоронними органами.
Правоохоронці Франції вважають, що інструменти, які пропонує Telegram, роблять його інструментом, який злочинці використовують для наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.
Дурова вже зареєстровано в картотеці розшукуваних осіб, і він має постати перед слідчим суддею.
До речі, Дуров є французським підданим, громадянство цієї країни він отримав у 2021 році.
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