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У Франції затримали Павла Дурова, засновника Telegram

У Франції затримали Павла Дурова, засновника Telegram

24 серпня 2024 року засновника і генерального директора месенджера Telegram, Павла Дурова, затримала французька поліція в аеропорту Ле-Бурже в передмісті Парижа. Схоже, що це пов’язано саме із роботою Телеграму.

Дуров прибув з Азербайджану на своєму приватному бізнес-джеті (літаку). Французькі слідчі видали ордер на його розшук через відсутність модерації у його меседжері відмову від співпрацю з правоохоронними органами.

Правоохоронці Франції вважають, що інструменти, які пропонує Telegram, роблять його інструментом, який злочинці використовують для наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

Дурова вже зареєстровано в картотеці розшукуваних осіб, і він має постати перед слідчим суддею.

До речі, Дуров є французським підданим, громадянство цієї країни він отримав у 2021 році.

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