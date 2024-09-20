Деяким українцям заборонили користуватися Telegram: кому і чому

Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, поширення фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, коригування ракетних ударів тощо.

«З метою мінімізації цих загроз було ухвалено рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Але є виняток – це «особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов’язків».

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Нагадаємо, 24 серпня ввечері французькі правоохоронці затримали засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося в аеропорту під Парижем.

Пізніше стало відомо, що ордер на арешт Дурова видали в рамках попереднього розслідування. Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram у тому, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. Згідно з даними французької прокуратури, Дурова обвинувачують за 12 статтями.