Підслухане і неперевірене: що показав моніторинг одеських телеграм-каналів

Такого висновку дійшли експерти Інституту демократії імені Філіпа Орлика.

Оскільки телеграм-канали є популярними джерелами новин у своїх регіонах, експерти Інституту демократії імені Філіпа Орлика з січня 2024 року аналізують їхню якість, застосовуючи для цього ті ж підходи, що й для професійних регіональних медіа: дотримання професійних стандартів, публікація матеріалів з ознаками замовлення, пропаганди, тематика та тональність публікацій.

Експерти промоніторували регіональні telegram-канали трьох регіонів України – Сходу, Заходу та Півдня та виявили неверифіковані повідомлення від передплатників чи перепости з інших регіональних телеграм-каналів, повідомлення про рух ракет та “шахедів” без посилань на офіційні джерела.

Зокрема, телегра-канали на Півдні України публікували значну кількість повідомлень, які не дозволяли зрозуміти, з якого джерела надійшла інформація, чи ця інформація була перевірена, наскільки вона повна та якісна.

Крім анонімних повідомлень від читачів, це стосувалося ще й повідомлень про рух ракет, шахедів – відсутність чи навпаки присутність загрози для городян. Найгірші оцінки за стандартами в цьому регіоні, на думку експертів, телеграм-канали “Одеса Info” та “Труха Одеса”.

Також на каналах Півдня найбільше офіціозу – 8,6%. Публікуються малооброблені повідомлення від силових структур, ДСНС, оголошення. Тут у лідерах телеграм-канал “Новини Одеса” (9%).

“Телеграм-канали, орієнтовані на дотримання професійних стандартів журналістики, також є, але їх не так багато”, – йдеться в публікації Інституту.

Також на Півдні найвищий із усіх регіонів показник немаркованої реклами – 14%. Більше її на телеграм-каналах «Главное Новостное Одесса» (12,9%), «Підслухано Одеса» (10%) та «Одеса як вона є» (9%). Рекламували доставку шаурми, суші, велосипеди, матраци, заходи, фітнес-клуб, торговельні мережі тощо.

Деякі телеграм-канали Півдня України передруковували повідомлення із російських джерел.

Найбільше такої практики вдавалися на телеграм-каналі «ХХЕРСОН», розповідаючи про те, що нібито росіяни на окупованих територіях ремонтують дороги, зводять житлові будинки.

На телеграм-каналі «Труха Одеса» було зафіксовано фейк – про дівчинку, яка все життя передбачає «найстрашніші катастрофи людства» і нібито дала інтерв’ю «Бі-Бі-Сі» щодо України.

“Що стосується висвітлення повномасштабного російського вторгнення, то на Півдні України видання інформували в основному про обстріли, рух ракет/шахедів тощо. Частково такі повідомлення не містили жодних надійних посилань і могли вводити в оману”, – йдеться у публікації.

Деякі телеграм-канали вдавалися до емоціного нагнітання, повідомляючи про інциденти:

«😱ПЗДЦ. Приревновал свою возлюбленную к другу и убил его»; «😱 ПЗДЦ. Расстрелял водителя авто на Привокзальной» – «Труха Одеса».

Про якість деяких повідомлень від читачів можна судити із цього допису з телеграм-каналу «Одесса Info»:

«👊МАХАЧ на Старосенной 😵🤷🏻‍♂️. Кто? За что? Не понятно.. кто знает подробности? »

Також експерти відзначили відсутність повідомлень про земляків, які приєдналися до ЗСУ. Виняток становив телеграм-канал «Главное Новостное Одесса», який вшановував пам’ять загиблих воїнів, а також телеграм-канал «Підслухано Одеса», який розповідав про підтримку громадян ЗСУ.