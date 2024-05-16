Підслухане і неперевірене: що показав моніторинг одеських телеграм-каналів

Моніторинг якості одеських телеграм-каналів показав низький рівень повноти інформації, а також відсутність посилання на джерела в більшості повідомлень. Якість контенту відстає від професійних регіональних медіа, тож ідеться не стільки про інформування, скільки про поширення чуток чи маніпулювання.
Такого висновку дійшли експерти Інституту демократії імені Філіпа Орлика.
Оскільки телеграм-канали є популярними джерелами новин у своїх регіонах, експерти Інституту демократії імені Філіпа Орлика з січня 2024 року аналізують їхню якість, застосовуючи для цього ті ж підходи, що й для професійних регіональних медіа: дотримання професійних стандартів, публікація матеріалів з ознаками замовлення, пропаганди, тематика та тональність публікацій.
Експерти промоніторували регіональні telegram-канали трьох регіонів України – Сходу, Заходу та Півдня та виявили неверифіковані повідомлення від передплатників чи перепости з інших регіональних телеграм-каналів, повідомлення про рух ракет та “шахедів” без посилань на офіційні джерела.
Зокрема, телегра-канали на Півдні України публікували значну кількість повідомлень, які не дозволяли зрозуміти, з якого джерела надійшла інформація, чи ця інформація була перевірена, наскільки вона повна та якісна.
Крім анонімних повідомлень від читачів, це стосувалося ще й повідомлень про рух ракет, шахедів – відсутність чи навпаки присутність загрози для городян. Найгірші оцінки за стандартами в цьому регіоні, на думку експертів, телеграм-канали “Одеса Info” та “Труха Одеса”.
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Також на каналах Півдня найбільше офіціозу – 8,6%. Публікуються малооброблені повідомлення від силових структур, ДСНС, оголошення. Тут у лідерах телеграм-канал “Новини Одеса” (9%).
“Телеграм-канали, орієнтовані на дотримання професійних стандартів журналістики, також є, але їх не так багато”, – йдеться в публікації Інституту.
Також на Півдні найвищий із усіх регіонів показник немаркованої реклами – 14%. Більше її на телеграм-каналах «Главное Новостное Одесса» (12,9%), «Підслухано Одеса» (10%) та «Одеса як вона є» (9%). Рекламували доставку шаурми, суші, велосипеди, матраци, заходи, фітнес-клуб, торговельні мережі тощо.
Деякі телеграм-канали Півдня України передруковували повідомлення із російських джерел.
Найбільше такої практики вдавалися на телеграм-каналі «ХХЕРСОН», розповідаючи про те, що нібито росіяни на окупованих територіях ремонтують дороги, зводять житлові будинки.
На телеграм-каналі «Труха Одеса» було зафіксовано фейк – про дівчинку, яка все життя передбачає «найстрашніші катастрофи людства» і нібито дала інтерв’ю «Бі-Бі-Сі» щодо України.
“Що стосується висвітлення повномасштабного російського вторгнення, то на Півдні України видання інформували в основному про обстріли, рух ракет/шахедів тощо. Частково такі повідомлення не містили жодних надійних посилань і могли вводити в оману”, – йдеться у публікації.
Деякі телеграм-канали вдавалися до емоціного нагнітання, повідомляючи про інциденти:
«😱ПЗДЦ. Приревновал свою возлюбленную к другу и убил его»; «😱 ПЗДЦ. Расстрелял водителя авто на Привокзальной» – «Труха Одеса».
Про якість деяких повідомлень від читачів можна судити із цього допису з телеграм-каналу «Одесса Info»:
«👊МАХАЧ на Старосенной 😵🤷🏻♂️. Кто? За что? Не понятно.. кто знает подробности? »
Також експерти відзначили відсутність повідомлень про земляків, які приєдналися до ЗСУ. Виняток становив телеграм-канал «Главное Новостное Одесса», який вшановував пам’ять загиблих воїнів, а також телеграм-канал «Підслухано Одеса», який розповідав про підтримку громадян ЗСУ.