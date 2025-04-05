Таке рішення було прийняте напередодні, 4 квітня, на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білгород-Дністровській районній державній адміністрації, повідомляє прес-служба РДА.

В адміністрації уточнили, що це пов’язано з підтвердженим випадком сказу у тварин у місті.

Карантин введено в межах вулиць Лесі Українки, Зоряної, Баринова, Бессарабської, Героїв України, Князєва, Папаніна, Київської, Покровської та Нагірної. Він діятиме протягом 60 діб.

Також на засіданні протиепізоотичної комісії було затверджено план заходів, спрямованих на ліквідацію осередку захворювання тварин на сказ на зазначеній території.

Мешканців закликають не зволікати з зверненням до ветеринарів у разі підозри на зараження тварин та не залишати домашніх улюбленців без нагляду.

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