Обережно, сказ! На Подільщині домашній кіт покусав членів сім’ї

Сказ — гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслюнення. Утім, курс імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту із хворою або ж підозрілою на сказ твариною.

Лікар-епідеміолог Подільського підрозділу Центру контролю та профілактики хвороб Надія Шевченко повідомила, що впродовж 2023 року на території Подільського району зареєстровано 35 випадків захворювань на сказ серед диких та свійських тварин. До медзакладів зі скаргами на укуси та обслюнення звірами звернулися 416 осіб. 178 потерпілим було призначено курс профілактичних щеплень проти сказу.

Задля профілактики розповсюдження вкрай небезпечної хвороби на Подільщині працівники ветеринарної медицини та єгерської служби провели вакцинацію лисиць, вовків та шакалів. У місцях полювання викладалась антирабічна вакцина для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин «Орісвак».