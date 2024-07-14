У США стріляли у Трампа: що відомо

У США стріляли у Трампа: що відомо

У ніч на неділю, 14 липня 2024 року (вдень за американським часом) під час виступу кандидат у президенти Сполучених Штатів, представника республіканської партії Дональда Трампа на мітингу у штаті Пенсільванія (США) пролунала стрілянина. В результаті Трамп був поранений. Розповідаємо, що відомо про інцидент на сьогоднішній день.

Як пишуть ЗМІ, у момент стрілянини Трамп різко пригнувся і отримав лише незначне поранення вуха.

Трампа екстрено евакуювали та доправили до лікарні, сам він заявив, що з ним «все добре». Пізніше він уточнив, що був поранений у верхню частину правого вуха та подякував Секретній службі за роботу.

Спочатку американські ЗМІ інформували про те, що в результаті стрілянини загинула одна людина – пізніше з’ясувалося, що це був один із учасників мітингу.

Але пізніше стало відомо про двох загиблих, у тому числі і про ліквідацію стрільця – ним виявився 20-річний Метью Крукс. Ще двоє людей отримали поранення.

Американський президент Джо Байден, коментуючи замах на свого політичного опонента, заявив, що в Америці не місце такого насильства, а також сказав, що молиться за одужання Трампа.

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Замах на Трампа прокоментував і український президерт Володимир Зеленський. Він засудив цей напад.

«З жахом дізнався про стрілянину за колишнім президентом США Дональдом Трампом під час його передвиборчого мітингу в Пенсільванії. Такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати», – написав у соцмережах Зеленський.

Також український президент побажав Трампу якнайшвидшого одужання, а «Америці вийти з цього сильніше».

Зеленский о Трампе

Нагадаємо, 15 травня у Словаччині стріляли у прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Він зазнав тяжких поранень, але вижив.

Фото: Кореспондент

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