Інцидент трапився у словацькому місті Гандлова після виїзного засідання уряду перед місцевим будинком культури.

За інформацією місцевих ЗМІ, кілька пострілів пролунали, коли Фіцо вийшов до публіки після засідання у провінції. Після цього, за словами очевидців, прем’єр упав на землю, охоронці підняли його та швидко відвезли на машині.

Словацький телеканал ТАЗ повідомляє, що у Фіцо стріляли чотири рази, одна куля влучила у живіт. А жінка, що стояла неподалік прем’єра, повідомила, що бачила кров у нього на голові та грудях.

Словацьке видання Plus Jeden Den пише, посилаючись на «добре поінформоване джерело», що Фіцо поранений у руку і живіт, і що він у тяжкому стані, але загрози для життя поранення не становлять. Повідомляється, що було зроблено до п’яти пострілів.

Офіційної інформації про поранення та стан прем’єра поки що немає. Рятувальна служба Словаччини поки що оголосила лише, що відправила гелікоптер для евакуації 59-річного чоловіка з Гандлови (Фіцо 59 років).

Трохи пізніше представниця лікарні в Гандлові сказала журналістам, що Фіцо був притомний, коли його доставили туди, і що лікарі стабілізували його стан.

Імовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас людей із будинку культури евакуювали.

Роберт Фіцо та війна в Україні

Роберт Фіцо очолив уряд за результатами парламентських виборів у Словаччині восени 2023 року. Він відомий своєю проросійською риторикою і неодноразово озвучував тези кремлівської пропаганди.

Так, ще з 2014 року Фіцо називав санкції ЄС проти росії неефективними та бачив у них загрозу для словацької економіки. А після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну цинічно заявляв, що війна почалася, бо «українські нацисти та фашисти почали вбивати росіян на Донбасі».

Крім того, словацький прем’єр висловлювався на тему того, що війна є «замороженим конфліктом», який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України. За його словами, Словаччина має більші проблеми, ніж допомога Україні.

Після того, як Фіцо очолив уряд, Словаччина перестала передавати Україні військову допомогу. Більше того, Фіцо виступає навіть проти вступу України до НАТО, заявляючи, що членство України в НАТО є «лише на користь Третьої світової війни».

У той же час Фіцо відзначав прихильність до співпраці з державами в усьому світі, у тому числі з країною-агресором росією.

Попри те, що уряд Словаччини перестав передавати допомогу Україні, цього не заборонили робити словацьким компаніям. І громадяни Словаччини добровільно пожертвували понад 3 мільйони євро на чеську ініціативу, у рамках якої для українських військових купують снаряди.

Загалом волонтери зібрали 3098574 млн євро. Але Фіцо висміяв цей збір, в черговий раз цинічно заявивши, що якщо люди думають, що «кулі та бомби важливіші за хворих на рак у Словаччині», тоді йому нема чого їм сказати.

Також Фіцо виступив проти відправлення словацьких солдатів до України і заявив, що схвалена Києву допомога Європейського союзу та США нібито нічого не змінить у війні з росією.

У відповідь на цю заяву Фіцо український президент Володимир Зеленський подякував словацькому народу за підтримку, додавши, що скепсис щодо підтримки України іноді існує, «поки до тебе не прийшла війна в дім».