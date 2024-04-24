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Байден підписав закон про військову допомогу Україні

Байден підписав закон про військову допомогу Україні

Сьогодні, 24 квітня 2024 року, стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення додаткової військової та економічної допомоги Україні у розмірі майже 61 млрд доларів, а також допомогу іншим союзникам США.

Про це Байден оголосив на спеціальному брифінгу.

«Це гарний день для Америки, для Європи та для світу у світі… Це те, що матиме значні наслідки… Це додасть безпеки Америці, це зробить світ безпечнішим»,

– сказав Байден.

За його словами, допомога в Україну вирушить уже за кілька годин.

Окрім допомоги Україні, підписаний пакет передбачає 26 мільярдів доларів для Ізраїлю, 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу Газі та 8 мільярдів доларів на протидію військової могутності Китаю.

Напередодні, 23 квітня, Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Що включає пакет військової допомоги Україні від США

Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на суму мільярд доларів. Пакет міститиме:

  • ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • зенітні ракети Stinger;
  • стрілкова зброя та боєприпаси до неї;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм артилерійські снаряди, у тому числі фугасні;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронемашини MRAP та Humvee;
  • протитанкові ракети для TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоткові авіаційні боєприпаси та інше.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників Конгресу США, після зволікання довжиною в кілька місяців, все-таки проголосувала за законопроект про допомогу Україні та союзникам на 61 мільярд доларів. За нього віддали голоси 311 законодавців.

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