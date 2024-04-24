Байден підписав закон про військову допомогу Україні

Про це Байден оголосив на спеціальному брифінгу.

«Це гарний день для Америки, для Європи та для світу у світі… Це те, що матиме значні наслідки… Це додасть безпеки Америці, це зробить світ безпечнішим»,

– сказав Байден.

За його словами, допомога в Україну вирушить уже за кілька годин.

Окрім допомоги Україні, підписаний пакет передбачає 26 мільярдів доларів для Ізраїлю, 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу Газі та 8 мільярдів доларів на протидію військової могутності Китаю.

Напередодні, 23 квітня, Сенат остаточно схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Що включає пакет військової допомоги Україні від США

Пентагон оголосив про негайне надання Україні озброєння на суму мільярд доларів. Пакет міститиме:

ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

зенітні ракети Stinger;

стрілкова зброя та боєприпаси до неї;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі фугасні;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

бронемашини MRAP та Humvee;

протитанкові ракети для TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоткові авіаційні боєприпаси та інше.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників Конгресу США, після зволікання довжиною в кілька місяців, все-таки проголосувала за законопроект про допомогу Україні та союзникам на 61 мільярд доларів. За нього віддали голоси 311 законодавців.