У США відбулися дебати Байдена і Трампа: що обидва говорили про Україну

У США відбулися дебати Байдена і Трампа: що обидва говорили про Україну

Восени 2024 року в США відбудуться вибори президента. Ця країна – наш головний союзник у боротьбі проти російської агресії. Під час дебатів обидва кандидати приділили багато уваги війні в Україні.

Також обговорювали ситуацію з мігрантами та економіку США. Перед початком дебатів опоненти не стали вітатися один з одним.

Підсумки перших дебатів 2024 року між Байденом і Трампом

Що сказав Джо Байден

  • За Трампа економіка була в кризі, люди масово вмирали від COVID-19, а в країні панував хаос. Його податкові реформи були вигідні лише найбагатшим американцям.
  • Ми створили нові робочі місця й активно боремося з високими цінами на бензин, житло та інші товари. Проблема нелегальної міграції покращується, тоді як за Трампа мігрантські сім’ї часто розлучалися.
  • Я став першим президентом за сто років, за якого американські солдати не гинуть за межами країни. Під час президентства Трампа наші солдати гинули в Афганістані.
  • Путін – військовий злочинець, винний у загибелі тисяч людей. Він хоче відновити Радянську імперію і прагне захопити всю Україну. Якщо він доб’ється успіху, він не зупиниться на цьому.
  • У разі перемоги Росії в Україні, під загрозою опиняться Білорусь, Угорщина та країни НАТО. “Що буде далі?” – запитав Байден, якщо дозволити Путіну взяти під контроль Україну і просунутися в Польщу та інші країни.
  • Ми – найпрогресивніша країна з величезними можливостями. Ми виконуємо свої обіцянки, і Путін не хоче з нами зв’язуватися, тому що ми не будемо це терпіти.
  • Байден сказав, що ніколи не чув стільки дурниць, як від людини, яка хоче вивести США з НАТО. Закликав виборців голосувати за Трампа, якщо вони хочуть ядерної війни, про яку він постійно говорить.
  • Назвав Трампа “простаком і невдахою”, відзначивши його мораль “вуличної кішки”. Нагадав про зв’язок Трампа з порнозіркою, коли його дружина була вагітна, і згадав про його судимість у Нью-Йорку.
  • На думку приблизно 150 істориків, Трамп був найгіршим президентом – це факт, а не припущення.
  • Байден зазначив, що, хоча Трамп молодший за нього на три роки, він набагато менш компетентний. Заявив про готовність пройти всі необхідні медичні тести.

Що сказав Дональд Трамп

  • Наша економіка була найкращою у світі. Тепер ми переживаємо безпрецедентну інфляцію і міграційну кризу, економіка руйнується.
  • Байден відкрив кордони, у країну ринули нелегальні мігранти, які вбивають і ґвалтують жінок. Через його політику через кордон проходять терористи.
  • Трамп звинуватив Байдена в тому, що США втратили престиж на світовій арені і стали схожі на “країну третього світу”.
  • Стверджує, що якби він залишався президентом, Путін не вторгся б в Україну, а Хамас не напав би на Ізраїль. За Трампа Ірак був у занепаді, і терористична загроза була мінімальна.
  • Пообіцяв завершити війну в Україні до свого повернення в Білий дім. Назвав умови Путіна для врегулювання неприйнятними.
  • Заявив, що Україна не зможе виграти війну, оскільки її ресурси і людські резерви вичерпуються.
    Росія захопила території за Обами і Байдена, але не за Трампа. Путін знав, що з Трампом не можна грати. Ця війна не повинна була початися.
  • Передбачив, що в разі перемоги Байдена “від США нічого не залишиться”, назвавши його найгіршим президентом в історії.
  • Заявив про свій чудовий фізичний стан і запропонував Байдену пройти тест на розумові здібності.

Роль США в російсько-українській війні

З початком бойових дій 24 лютого 2022 року американський уряд став одним із перших, хто почав надавати значну політичну та військову підтримку Україні в боротьбі із загарбниками та фактично очолив нову антипутінську коаліцію.

При цьому сприяння США є найбільш значним, а розмір наявної та можливої допомоги Україні дуже об’ємний: це і фінанси, і озброєння, і допомога з розвідкою, і дипломатичне сприяння.

 

 

 

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