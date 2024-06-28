У США відбулися дебати Байдена і Трампа: що обидва говорили про Україну

Також обговорювали ситуацію з мігрантами та економіку США. Перед початком дебатів опоненти не стали вітатися один з одним.

Підсумки перших дебатів 2024 року між Байденом і Трампом

Що сказав Джо Байден

За Трампа економіка була в кризі, люди масово вмирали від COVID-19, а в країні панував хаос. Його податкові реформи були вигідні лише найбагатшим американцям.

Ми створили нові робочі місця й активно боремося з високими цінами на бензин, житло та інші товари. Проблема нелегальної міграції покращується, тоді як за Трампа мігрантські сім’ї часто розлучалися.

Я став першим президентом за сто років, за якого американські солдати не гинуть за межами країни. Під час президентства Трампа наші солдати гинули в Афганістані.

Путін – військовий злочинець, винний у загибелі тисяч людей. Він хоче відновити Радянську імперію і прагне захопити всю Україну. Якщо він доб’ється успіху, він не зупиниться на цьому.

У разі перемоги Росії в Україні, під загрозою опиняться Білорусь, Угорщина та країни НАТО. “Що буде далі?” – запитав Байден, якщо дозволити Путіну взяти під контроль Україну і просунутися в Польщу та інші країни.

Ми – найпрогресивніша країна з величезними можливостями. Ми виконуємо свої обіцянки, і Путін не хоче з нами зв’язуватися, тому що ми не будемо це терпіти.

Байден сказав, що ніколи не чув стільки дурниць, як від людини, яка хоче вивести США з НАТО. Закликав виборців голосувати за Трампа, якщо вони хочуть ядерної війни, про яку він постійно говорить.

Назвав Трампа “простаком і невдахою”, відзначивши його мораль “вуличної кішки”. Нагадав про зв’язок Трампа з порнозіркою, коли його дружина була вагітна, і згадав про його судимість у Нью-Йорку.

На думку приблизно 150 істориків, Трамп був найгіршим президентом – це факт, а не припущення.

Байден зазначив, що, хоча Трамп молодший за нього на три роки, він набагато менш компетентний. Заявив про готовність пройти всі необхідні медичні тести.

Що сказав Дональд Трамп

Наша економіка була найкращою у світі. Тепер ми переживаємо безпрецедентну інфляцію і міграційну кризу, економіка руйнується.

Байден відкрив кордони, у країну ринули нелегальні мігранти, які вбивають і ґвалтують жінок. Через його політику через кордон проходять терористи.

Трамп звинуватив Байдена в тому, що США втратили престиж на світовій арені і стали схожі на “країну третього світу”.

Стверджує, що якби він залишався президентом, Путін не вторгся б в Україну, а Хамас не напав би на Ізраїль. За Трампа Ірак був у занепаді, і терористична загроза була мінімальна.

Пообіцяв завершити війну в Україні до свого повернення в Білий дім. Назвав умови Путіна для врегулювання неприйнятними.

Заявив, що Україна не зможе виграти війну, оскільки її ресурси і людські резерви вичерпуються.

Росія захопила території за Обами і Байдена, але не за Трампа. Путін знав, що з Трампом не можна грати. Ця війна не повинна була початися.

Росія захопила території за Обами і Байдена, але не за Трампа. Путін знав, що з Трампом не можна грати. Ця війна не повинна була початися. Передбачив, що в разі перемоги Байдена “від США нічого не залишиться”, назвавши його найгіршим президентом в історії.

Заявив про свій чудовий фізичний стан і запропонував Байдену пройти тест на розумові здібності.

Роль США в російсько-українській війні

З початком бойових дій 24 лютого 2022 року американський уряд став одним із перших, хто почав надавати значну політичну та військову підтримку Україні в боротьбі із загарбниками та фактично очолив нову антипутінську коаліцію.

При цьому сприяння США є найбільш значним, а розмір наявної та можливої допомоги Україні дуже об’ємний: це і фінанси, і озброєння, і допомога з розвідкою, і дипломатичне сприяння.