У США відбулися дебати Байдена і Трампа: що обидва говорили про Україну

Восени 2024 року в США відбудуться вибори президента. Ця країна – наш головний союзник у боротьбі проти російської агресії. Під час дебатів обидва кандидати приділили багато уваги війні в Україні.
Також обговорювали ситуацію з мігрантами та економіку США. Перед початком дебатів опоненти не стали вітатися один з одним.
Підсумки перших дебатів 2024 року між Байденом і Трампом
Що сказав Джо Байден
- За Трампа економіка була в кризі, люди масово вмирали від COVID-19, а в країні панував хаос. Його податкові реформи були вигідні лише найбагатшим американцям.
- Ми створили нові робочі місця й активно боремося з високими цінами на бензин, житло та інші товари. Проблема нелегальної міграції покращується, тоді як за Трампа мігрантські сім’ї часто розлучалися.
- Я став першим президентом за сто років, за якого американські солдати не гинуть за межами країни. Під час президентства Трампа наші солдати гинули в Афганістані.
- Путін – військовий злочинець, винний у загибелі тисяч людей. Він хоче відновити Радянську імперію і прагне захопити всю Україну. Якщо він доб’ється успіху, він не зупиниться на цьому.
- У разі перемоги Росії в Україні, під загрозою опиняться Білорусь, Угорщина та країни НАТО. “Що буде далі?” – запитав Байден, якщо дозволити Путіну взяти під контроль Україну і просунутися в Польщу та інші країни.
- Ми – найпрогресивніша країна з величезними можливостями. Ми виконуємо свої обіцянки, і Путін не хоче з нами зв’язуватися, тому що ми не будемо це терпіти.
- Байден сказав, що ніколи не чув стільки дурниць, як від людини, яка хоче вивести США з НАТО. Закликав виборців голосувати за Трампа, якщо вони хочуть ядерної війни, про яку він постійно говорить.
- Назвав Трампа “простаком і невдахою”, відзначивши його мораль “вуличної кішки”. Нагадав про зв’язок Трампа з порнозіркою, коли його дружина була вагітна, і згадав про його судимість у Нью-Йорку.
- На думку приблизно 150 істориків, Трамп був найгіршим президентом – це факт, а не припущення.
- Байден зазначив, що, хоча Трамп молодший за нього на три роки, він набагато менш компетентний. Заявив про готовність пройти всі необхідні медичні тести.
Що сказав Дональд Трамп
- Наша економіка була найкращою у світі. Тепер ми переживаємо безпрецедентну інфляцію і міграційну кризу, економіка руйнується.
- Байден відкрив кордони, у країну ринули нелегальні мігранти, які вбивають і ґвалтують жінок. Через його політику через кордон проходять терористи.
- Трамп звинуватив Байдена в тому, що США втратили престиж на світовій арені і стали схожі на “країну третього світу”.
- Стверджує, що якби він залишався президентом, Путін не вторгся б в Україну, а Хамас не напав би на Ізраїль. За Трампа Ірак був у занепаді, і терористична загроза була мінімальна.
- Пообіцяв завершити війну в Україні до свого повернення в Білий дім. Назвав умови Путіна для врегулювання неприйнятними.
- Заявив, що Україна не зможе виграти війну, оскільки її ресурси і людські резерви вичерпуються.
Росія захопила території за Обами і Байдена, але не за Трампа. Путін знав, що з Трампом не можна грати. Ця війна не повинна була початися.
- Передбачив, що в разі перемоги Байдена “від США нічого не залишиться”, назвавши його найгіршим президентом в історії.
- Заявив про свій чудовий фізичний стан і запропонував Байдену пройти тест на розумові здібності.
Роль США в російсько-українській війні
З початком бойових дій 24 лютого 2022 року американський уряд став одним із перших, хто почав надавати значну політичну та військову підтримку Україні в боротьбі із загарбниками та фактично очолив нову антипутінську коаліцію.
При цьому сприяння США є найбільш значним, а розмір наявної та можливої допомоги Україні дуже об’ємний: це і фінанси, і озброєння, і допомога з розвідкою, і дипломатичне сприяння.