На Одещині мати зарізала сина під час сімейної вечері (відео)

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Вбивство було скоєно кілька днів тому ввечері в одному із населених пунктів Куяльницької громади. Про те, що сталося, правоохоронців сповістили місцеві жителі.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили на веранді приватного будинку закривавлене тіло 31-річного чоловіка. 51-річна власниця будинку пояснила, що померлий – її син, який мешкав з нею та батьком у цьому будинку.

З’ясувалося, що під час сімейної вечері, що супроводжувалась вживанням алкоголю, родичі посварилися, і син почав ображати та принижувати матір. А та, обурившись, ударила його в груди ножем, який тримала в руці. Батько не зміг завадити дружині. Після вчиненого нею він попросив сусідів викликати поліцію і швидку, але потерпілий помер на місці, не приходячи до свідомості.

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Попередньо, смерть настала внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки. Але остаточно причину смерті чоловіка встановить експертиза.

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