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У місті Одеської області чоловік стріляв по собаках і цілився в дітей

У місті Одеської області чоловік стріляв по собаках і цілився в дітей

У місті Кілія Одеської області п’яний 73-річний чоловік стріляв у бік сусідів, а потім зі зброєю пішов на дитячий майданчик, де налякав двох дівчаток. Стрільця затримали, на щастя, від його дій ніхто не постраждав.

Подробиці розповіли в поліції Одеської області та очевидці.

Інцидент стався в суботу, 17 серпня. Увечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в місті Кілія, на вулиці Гагаріна, чоловік стріляє через паркан сусідів у бік їхнього будинку.

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стрілянина в Кілії

Як з’ясувалося, від сусідів чоловік пішов на дитячий майданчик, де перебували дві 15-річні дівчинки. Одна з них, злякавшись револьвера, втекла, а друга залишилася.

Бабуся дівчаток розповіла моторошні подробиці події. За її словами, чоловік направив зброю на дитину і наказав сидіти, інакше застрелить:

«Дівчатка були до нього найближче. Одна з них почала тікати від нього, але він вистрілив їй услід. Друга дівчинка була до нього ближче за всіх і зрозуміла, що тікати небезпечно, тому що пістолет справжній. Чоловік направив на неї зброю і сказав: Сідай, поговоримо, будеш тікати – застрелю», – розповіла жінка в соцмережі.

стрілянина в Кілії

Прибувши на місце події, правоохоронці вилучили у стрільця пневматичний револьвер під патрон Флобера з одним патроном. Під час огляду місця події слідчі вилучили вісім стріляних гільз. Вони разом зі зброєю та патроном будуть направлені на експертизу.

Поліцейським чоловік пояснив, що стріляв у сусідських собак, які нібито заважали йому відпочивати. Зазначається, що чоловік був п’яний.

стрілянина в Кілії

На щастя, ні люди, ні тварини не постраждали.

Подію кваліфіковано як хуліганство, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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