У місті Одеської області чоловік стріляв по собаках і цілився в дітей

Подробиці розповіли в поліції Одеської області та очевидці.

Інцидент стався в суботу, 17 серпня. Увечері на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в місті Кілія, на вулиці Гагаріна, чоловік стріляє через паркан сусідів у бік їхнього будинку.

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Як з’ясувалося, від сусідів чоловік пішов на дитячий майданчик, де перебували дві 15-річні дівчинки. Одна з них, злякавшись револьвера, втекла, а друга залишилася.

Бабуся дівчаток розповіла моторошні подробиці події. За її словами, чоловік направив зброю на дитину і наказав сидіти, інакше застрелить:

«Дівчатка були до нього найближче. Одна з них почала тікати від нього, але він вистрілив їй услід. Друга дівчинка була до нього ближче за всіх і зрозуміла, що тікати небезпечно, тому що пістолет справжній. Чоловік направив на неї зброю і сказав: Сідай, поговоримо, будеш тікати – застрелю», – розповіла жінка в соцмережі.

Прибувши на місце події, правоохоронці вилучили у стрільця пневматичний револьвер під патрон Флобера з одним патроном. Під час огляду місця події слідчі вилучили вісім стріляних гільз. Вони разом зі зброєю та патроном будуть направлені на експертизу.

Поліцейським чоловік пояснив, що стріляв у сусідських собак, які нібито заважали йому відпочивати. Зазначається, що чоловік був п’яний.

На щастя, ні люди, ні тварини не постраждали.

Подію кваліфіковано як хуліганство, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.