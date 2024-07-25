В Одесі розстріляли бездомних собак: подробиці

В Одесі розстріляли бездомних собак: подробиці

Застрелених вуличних собак виявили на вулиці Кустанайській у Хаджибейському районі Одеси. Наразі правоохоронці розшукують причетного до вбивства для подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Про виявлення двох мертвих безпритульних собак з вогнепальними ранами поліцейським повідомила вчора, 24 липня, одеситка, яка разом з іншими жителями району про них піклувалася.

За словами жінки, в ніч з 23 на 24 липня вона чула звуки пострілів, а вже вранці виявила вбитих собак.

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Того ж дня слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, і почали розслідування.

Тіла тварин будуть направлені на експертизу.

Наразі поліцейські перевіряють камери зовнішнього відеоспостереження та опитують мешканців прилеглих будинків.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

 

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