У Вилковому виявили зарізаного чоловіка: подробиці жорстокого вбивства

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний 46-річний місцевий житель. 15 вересня він був у вбитого в гостях, де розпивав із ним алкоголь. Після застілля чоловік повернувся додому і виявив відсутність мобільного телефону.

Запідозривши знайомого в крадіжці, наступного дня він повернувся до нього за гаджетом. Між ними зав’язалася сварка, під час якої чоловік схопив ніж і кілька разів ударив ним підозрюваного. Після чого побив його ще й табуреткою.

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Поліцейські виявили небіжчика через тиждень після його смерті в будинку, де він проживав.

Тіло 48-річного чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Попередньо, причиною його смерті стали множинні ножові поранення та травматичний шок.

Вилківчанину повідомили підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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