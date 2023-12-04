У селі на Одещині відремонтують дорогу за 9 мільйонів гривень

Про це стало відомо з платформи держзакупівель Prozorro.

Тендер та перелік робіт, які треба виконати, оприлюднили сьогодні. Замовником виступає Старомаяківська сільська рада Березівського району.

Всього на ремонт дорожнього покриття планують витратити 8 мільйонів, 924 тисячі 746 грн.

Згідно з тендерною документацією, ремонт проводитиметься на вулиці Жугана.

Підрядник, який виграє тендер, має виконати наступні роботи:

зняти старе покриття;

укласти піщано-щебеневу основу;

закатати все в новий асфальт;

зміцнити узбіччя;

прибрати сміття.

Зауважимо, що населення села складає всього 1423 особи.

Поки що охочих на виконання робіт немає, але тендер тільки оприлюднили. А розпочнеться аукціон 13 грудня, коли й планують обрати підрядника.

Нагадаємо, що напередодні Южненська громада оголосила тендер на ремонт 30 км дороги між селами Любопіль та Кошари. Підряднику, який виконає роботи, із місцевого бюджету готові заплатити 58 мільйонів гривень.