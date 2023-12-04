Новини Одеси та Одеської області

У селі на Одещині відремонтують дорогу за 9 мільйонів гривень

У селі на Одещині відремонтують дорогу за 9 мільйонів гривень

У селі Миколаївка Старомаяківської громади Березівського району відремонтують дорожнє покриття на вулиці довжиною п’ять кілометрів.

Про це стало відомо з платформи держзакупівель Prozorro.

Тендер та перелік робіт, які треба виконати, оприлюднили сьогодні. Замовником виступає Старомаяківська сільська рада Березівського району.

тендер

Всього на ремонт дорожнього покриття планують витратити 8 мільйонів, 924 тисячі 746 грн.

Згідно з тендерною документацією, ремонт проводитиметься на вулиці Жугана.

Читайте також: На Одещині 213 мільйонів витратять на ремонт мосту: з літа ціна зросла на 50 мільйонів грн

Підрядник, який виграє тендер, має виконати наступні роботи:

  • зняти старе покриття;
  • укласти піщано-щебеневу основу;
  • закатати все в новий асфальт;
  • зміцнити узбіччя;
  • прибрати сміття.

Зауважимо, що населення села складає всього 1423 особи.

Поки що охочих на виконання робіт немає, але тендер тільки оприлюднили. А розпочнеться аукціон 13 грудня, коли й планують обрати підрядника.

Нагадаємо, що напередодні Южненська громада оголосила тендер на ремонт 30 км дороги між селами Любопіль та Кошари. Підряднику, який виконає роботи, із місцевого бюджету готові заплатити 58 мільйонів гривень.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати