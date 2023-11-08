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На Одещині 213 мільйонів витратять на ремонт мосту: з літа ціна зросла на 50 мільйонів грн

На Одещині 213 мільйонів витратять на ремонт мосту: з літа ціна зросла на 50 мільйонів грн

Капітальний ремонт аварійного мосту через канал Кофа між Килією та Ізмаїлом подорожчав на 50 мільйонів і тепер коштує 213 млн. гривень. Служба відновлення оголосила новий тендер.

Міст через канал Кофа побудований у 60-ті роки минулого століття, він розташований на автодорозі державного значення Т-16-07 Ізмаїл – Кілія – Вилкове. 2021 року його визнали аварійним і закрили після того, як посередині утворилася яма, а всю конструкцію перекосило.

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Фахівці дійшли висновку, що через ці пошкодження будь-якої миті може статися обвалення. Тоді на ділянці встановили покажчики та бетонні блоки, щоб перешкодити руху всіх видів транспорту, та запропонували водіям альтернативні маршрути руху: довшим та бездоріжжям. Однак водії самостійно розсунули огорожі і продовжують ризикувати, проїжджаючи по конструкції, що провисла.

У липні цього року регіональна служба відновлення вже оголошувала тендер на ремонт цього мосту. Попередня вартість робіт становила 163 млн., але торги були скасовані через помилки в документації.

Новий тендер опубліковано на майданчику держзакупівель Рrozorro.

Торги продовжаться до 15 листопада. Роботи мають бути виконані до кінця 2024 року.

Роботи на мосту передбачають зміцнення узбіччя, демонтаж пошкоджених деталей, оновлення мостового полотна, проїзної частини та низку інших робіт.

У зверненнях громадян до Держаудитслужби цей тендер назвали “недоцільною та безглуздою” витратою державних коштів під час війни.

 

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