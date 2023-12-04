В селе Одесской области отремонтируют дорогу за 9 миллионов гривен

Об этом стало известно с платформы госзакупок Prozorro.

Тендер и перечень работ, которые следует выполнить, обнародовали сегодня. Заказчиком выступает Старомаяковский сельский совет Березовского района.

Всего на ремонт дорожного покрытия планируют потратить 8 миллионов, 924 тысячи 746 грн.

Согласно тендерной документации, ремонт будет проводиться на улице Жугана.

Подрядчик, выигравший тендер, должен выполнить следующие работы:

снять старое покрытие;

уложить песчано-щебеночное основание;

закатать все в новый асфальт;

укрепить обочину;

убрать мусор.

Заметим, что население села составляет всего 1423 человека.

Пока желающих на выполнение работ нет, но тендер только обнародовали. А начнется аукцион 13 декабря, когда и планируют избрать подрядчика.

Напомним, что накануне Южненская громада объявила тендер на ремонт 30 км дороги между селами Любополь и Кошары. Подрядчику, который проделает работы, из местного бюджета готовы заплатить 58 миллионов гривен.