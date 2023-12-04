В селе Одесской области отремонтируют дорогу за 9 миллионов гривен

В селе Николаевка Старомаяковской общины Березовского района отремонтируют дорожное покрытие на улице протяженностью пять километров.
Об этом стало известно с платформы госзакупок Prozorro.
Тендер и перечень работ, которые следует выполнить, обнародовали сегодня. Заказчиком выступает Старомаяковский сельский совет Березовского района.
Всего на ремонт дорожного покрытия планируют потратить 8 миллионов, 924 тысячи 746 грн.
Согласно тендерной документации, ремонт будет проводиться на улице Жугана.
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Подрядчик, выигравший тендер, должен выполнить следующие работы:
- снять старое покрытие;
- уложить песчано-щебеночное основание;
- закатать все в новый асфальт;
- укрепить обочину;
- убрать мусор.
Заметим, что население села составляет всего 1423 человека.
Пока желающих на выполнение работ нет, но тендер только обнародовали. А начнется аукцион 13 декабря, когда и планируют избрать подрядчика.
Напомним, что накануне Южненская громада объявила тендер на ремонт 30 км дороги между селами Любополь и Кошары. Подрядчику, который проделает работы, из местного бюджета готовы заплатить 58 миллионов гривен.