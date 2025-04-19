Полицейский возле храма в день Пасхи
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Крім того, напередодні Великодня правоохоронці нагадують жителям Одеси та області про необхідність дотримання правил безпеки.

«Це особливе свято, коли родини та громади збираються разом, але слід бути уважними та обережними», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, у поліції закликають:

  • попри святкові клопоти, не залишати дітей без нагляду;
  • вдома, у храмах, на природі обережно поводитися з вогнем;
  • перед відвідуванням культових споруд або інших громадських місць дізнатися про наявність укриття в них чи поблизу;
  • не створювати великого скупчення людей та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги;
  • не чіпати вибухонебезпечні предмети, а повідомляти про них до Державної служби з надзвичайних ситуацій (101) або до Нацполіції (102);
  • дотримуватися правил дорожнього руху;
  • дотримуватися заходів безпеки, норм чинного законодавства та вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану;
  • у разі необхідності звертатися на спецлінію 102 або до поліцейських, які патрулюватимуть громадські місця та чергуватимуть біля культових споруд.

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