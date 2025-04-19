Крім того, напередодні Великодня правоохоронці нагадують жителям Одеси та області про необхідність дотримання правил безпеки.
«Це особливе свято, коли родини та громади збираються разом, але слід бути уважними та обережними», – зазначається у повідомленні.
Зокрема, у поліції закликають:
- попри святкові клопоти, не залишати дітей без нагляду;
- вдома, у храмах, на природі обережно поводитися з вогнем;
- перед відвідуванням культових споруд або інших громадських місць дізнатися про наявність укриття в них чи поблизу;
- не створювати великого скупчення людей та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги;
- не чіпати вибухонебезпечні предмети, а повідомляти про них до Державної служби з надзвичайних ситуацій (101) або до Нацполіції (102);
- дотримуватися правил дорожнього руху;
- дотримуватися заходів безпеки, норм чинного законодавства та вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану;
- у разі необхідності звертатися на спецлінію 102 або до поліцейських, які патрулюватимуть громадські місця та чергуватимуть біля культових споруд.
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