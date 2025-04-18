Станом на березень 2025 року середні споживчі ціни на окремі продукти в регіоні склали: м’який жирний сир – 232,88 грн за кілограм, яйця – 55,74 грн за десяток, свинина – 190,41 грн за кілограм, сало – 156,13 грн за кілограм, вино столове вітчизняного виробництва – 109,20 грн за 0,75 л.

Для приготування домашньої паски використовувалися такі інгредієнти: 600 г пшеничного борошна, 200 г цукру, 3 яйця, 200 мл молока, 50 г сметани, 50 г соняшникової олії та 100 г вершкового масла. Сумарна вартість цих продуктів у березні 2025 року становила 110,28 грн.

У результаті, орієнтовна вартість повного великоднього кошика в Одеській області у 2025 році становить 854,64 грн. До нього входять: домашня паска, фарбовані яйця, м’ясо для буженини, сало, м’який сир і столове вино українського виробництва.

Управління статистики також наголосило, що попри складну ситуацію в країні, українці продовжують дотримуватись традицій і зберігати культурні звичаї, пов’язані з Великоднем.

Раніше ми розповідали про значення Великодня — найбільшого християнського свята