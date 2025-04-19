Последствия обстрела Одесской области 18 апреля 2025
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Як повідомляє пресслужба відомства, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 збройні сили Російської Федерації завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок цього постраждали складські приміщення фермерських господарств, сільськогосподарська техніка та будівлі.

Последствия обстрела Одесской области 18 апреля 2025, пострадала техника

Последствия обстрела Одесской области 18 апреля 2025, фермерское хозяйство

До теми: В Одесі пролунали вибухи: місто атаковане російськими безпілотниками

«Огляд триває, встановлюється повний перелік руйнувань і пошкоджень. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

Последствия обстрела Одесской области 18 апреля 2025, разбитая сельхозтехника

Як повідомляло видання «Одеське життя», ввечері п’ятниці, 18 квітня, російські військові здійснили комплексну ракетну атаку на Одеську область, використовуючи балістичні та крилаті ракети.

У Повітряному командуванні «Південь» повідомили, що регіон атакували трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома протикорабельними ракетами «Онікс» та трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.

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