Як повідомляє пресслужба відомства, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 збройні сили Російської Федерації завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок цього постраждали складські приміщення фермерських господарств, сільськогосподарська техніка та будівлі.
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«Огляд триває, встановлюється повний перелік руйнувань і пошкоджень. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії Росії», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляло видання «Одеське життя», ввечері п’ятниці, 18 квітня, російські військові здійснили комплексну ракетну атаку на Одеську область, використовуючи балістичні та крилаті ракети.
У Повітряному командуванні «Південь» повідомили, що регіон атакували трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома протикорабельними ракетами «Онікс» та трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П.