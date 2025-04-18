Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у соцмережі.

«Привіт! Ти з Одеси? Не хочеш заробити? Нічого важкого – тільки фотографувати. Робити фото кораблів, які приходять у порт» – таке повідомлення отримав учень одеської школи.

Хлопець не розгубився і вирішив вести листування з вербувальником, щоб зібрати докази.

Потім він повідомив про це інспектора служби освітньої безпеки, щоб інформацію скерували до правоохоронних органів.

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«Зберігайте докази. Якщо отримали підозрілі пропозиції онлайн – зробіть скріншоти повідомлень. Розкажіть про це дорослим: батькам, вчителям або тим, кому довіряєте. Шановні батьки, не втрачайте пильності, спілкуйтеся з дітьми, пояснюйте небезпеку протиправних дій та наслідки їх вчинення», – пише Олексій Білошицький.

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