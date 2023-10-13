У покинутому кар’єрі під Одесою виявили “цвинтар”

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Таємне «цвинтар» худоби в кар’єрі в Біляївському районі екологи виявили ще у вересні. А за п’ять метрів від кар’єру знаходиться фермерське господарство за утриманням та вирощуванням худоби.

При повторному обстеженні території у жовтні встановлено, що скидання трупів тварин та відходів забою худоби у занедбаний кар’єр триває й досі. А щоб замаскувати скотомогильник, ділки присипали його соломою.

Такі дії є грубим порушенням природоохоронного законодавства. У зв’язку з чим до Біляївської окружної прокуратури направлено повідомлення про скоєння кримінального правопорушення.

Крім того, до Одеського районного управління поліції №2 подано заяву про порушення вимог природоохоронного законодавства.

Відповідно до закону про побічні продукти тваринного походження – утилізація має відбуватися на спеціально обладнаних майданчиках, бункерах, контейнерах, холодильних установках. Тобто конструкції, які запобігають попаданню побічних продуктів тваринного походження у ґрунт та воду.

Нагадаємо, одеській громаді остаточно повернули полігон «Дальницькі кар’єри». На місці звалища мерія планує будувати сміттєпереробний завод.

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