5 фактов об одесских кладбищах: что мы о них знаем и о чем помним

На территории Одессы за время ее существования находилось несколько кладбищ. У каждого из них своя история, и порой не лишенная мистики.

«Одесская жизнь» выбрала пять наиболее интересных фактов о городских кладбищах, от которых сегодня остались лишь упоминания в исторических документах и литературе.

Факт ПЕРВЫЙ

Одно из самых старых кладбищ в Одессе расположено на Хаджибейской дороге и называется Сотниковская сечь — в честь захороненной здесь семьи казака Сотниченко. Появилось кладбище в 1775 году. Здесь хоронили наследников запорожских казаков, которые защищали страну от турок и штурмовали Хаджибей. После упразднения Запорожской сечи многие казаки не захотели переселяться на Кубань и остались на прежнем месте. Они добывали камень для строительства Одессы, а на кладбище похоронены их потомки.

Факт ВТОРОЙ

В Одессе находится самое большое кладбище в Украине. Официальное его название Западное, а для местных жителей — это «Два столба». Такое странное название появилось из-за того, что на расположенной поблизости дорожной развилке когда-то стояли верстовые столбы, обозначавшие дорогу в город. Западное кладбище было открыто в 2000 году и занимало 204 га. По плану кладбище должно функционировать не более 20 лет, однако совсем недавно его территорию увеличили за счет бывшего аэродрома до 218 га.

Факт ТРЕТИЙ

В истории Одессы было несколько еврейских кладбищ. Первое из них появилось в 1793 году. Через 150 лет его уничтожили. Землю распахали, надгробия вывезли, а на его месте построили стадион «Январец». Второе еврейское кладбище открылось почти через сто лет, на улице Водопроводной. В конце 1970-х годов кладбище закрыли, а на его территории разбили Артиллерийский парк.

Факт ЧЕТВЕРТЫЙ

На территории Первого христианского кладбища сейчас расположены Преображенский парк и зоопарк. В 1845 году здесь высадили деревья из питомника Якова Дессемета, основателя одесского ботанического сада. На этом кладбище появились первые амятники из мрамора, которые стали устанавливать богатые греки и итальянцы. По легенде, на территории кладбища располагался огромный памятник под названием «София», который вгонял посетителей в дрожь: расставленные по его бокам пустые бутылки издавали в ветреную погоду «потусторонние» звуки, которые были слышны по всем окрестностям.

Факт ПЯТЫЙ

На Первом христианском кладбище в 1919 году была похоронена Вера Холодная. Гроб с ее телом поставили в склепе артистки русского театра Марии Стосиной. В 1933 году, когда кладбище закрыли. Прах звезды немого кино отправили в Москву, чтобы похоронить там и поставить на могиле памятник. Однако в столицу гроб не попал, и куда он исчез, неизвестно. В начале 1970-х годов на могиле друга Холодной актера Петра Чардынина, похороненного на Втором христианском кладбище, установили барельеф из белого мрамора — профиль знаменитой актрисы.

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