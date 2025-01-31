Як повідомили в громаді Південного, лейтенант ЗСУ, помічник начальника служби наземних систем озброєння озброєння логістики Дмитро Зорін загинув 27 січня 2025 року поблизу населеного пункту Кочеток Харківської області. Йому було 31 рік.

31 січня в громаді оголошено Днем жалоби. Відповідно до цього, на будинках і спорудах громади будуть приспущені державні прапори.

О 10:00 пам’ять військовослужбовця вшанують хвилиною мовчання.

Місце та час прощання залишаються конфіденційними.

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