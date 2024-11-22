У Південний «на щиті» повернулися бойовий медик і навідник ПТРК

Про це повідомили на сторінці громади Південного у facebook.

20 листопада 2024 року громада проводила в останню путь жителя Південного Михайла Цапа.

Багато років свого життя Михайло присвятив гандболу: неодноразовий чемпіон України, володар Кубка Ізраїлю, ексгравець національної збірної України, тренер юніорських збірних України. Виступав за южненський гандбольний клуб «Портовик», запорізькі «Мотор» і «ЗТР», ізраїльську «Асу» і румунський «Келераші». Але основною метою останніх років було тренування дітей.

Бойовий медик піхотної роти Михайло Цап загинув 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Луганське Донецької області. Герою назавжди залишиться 44 роки.

А 21 листопада громада прощалася з мешканцем Захисником України з Південного Ігорем Марковським.

Старший оператор 2 відділення роти протитанкових ракетних комплексів солдат ЗСУ Ігор Марковський загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Свердлікове Курської області РФ. Йому було 42 роки.

Раніше в Одесі попрощалися з поліцейськими, які загинули 18 листопада під час ракетної атаки ворога по центру міста.