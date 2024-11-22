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У Південний «на щиті» повернулися бойовий медик і навідник ПТРК

У Південний «на щиті» повернулися бойовий медик і навідник ПТРК

У Південному попрощалися одразу з двома загиблими воїнами – солдатом Марковським Ігорем Григоровичем і бойовим медиком Цапом Михайлом Олександровичем.

Про це повідомили на сторінці громади Південного у facebook.

20 листопада 2024 року громада проводила в останню путь жителя Південного Михайла Цапа.

Багато років свого життя Михайло присвятив гандболу: неодноразовий чемпіон України, володар Кубка Ізраїлю, ексгравець національної збірної України, тренер юніорських збірних України. Виступав за южненський гандбольний клуб «Портовик», запорізькі «Мотор» і «ЗТР», ізраїльську «Асу» і румунський «Келераші». Але основною метою останніх років було тренування дітей.

До теми: Віддав життя за Україну: у Південному проводили в останню путь 20-річного солдата

Бойовий медик піхотної роти Михайло Цап загинув 24 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Луганське Донецької області. Герою назавжди залишиться 44 роки.

Михайло Цап

А 21 листопада громада прощалася з мешканцем Захисником України з Південного Ігорем Марковським.

Ігор Марківський

Старший оператор 2 відділення роти протитанкових ракетних комплексів солдат ЗСУ Ігор Марковський загинув 9 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Свердлікове Курської області РФ. Йому було 42 роки.

загиблий

Раніше в Одесі попрощалися з поліцейськими, які загинули 18 листопада під час ракетної атаки ворога по центру міста.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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